Toute l’équipe d’ECCLESIA

vous souhaite





Que Radio ECCLESIA sache vous accompagner

chaque jour de cette nouvelle année!

MERCI pour votre fidélité!

CONFERENCES ET TEMOIGNAGES

mercredi et dimanche à 21h

« Se consacrer à Marie, à la suite de St Jean-Paul II »

présentée par le Père Marie Michel

jeudi à 21h

« Si Dieu existe, pourquoi le mal? – 1ère partie »

Denis Moreau

Notre Eglise

Visages d’Eglise

« La vie du père Firmin Serre, fondateur

de l’Œuvre du Suffrage »

avec le père André Chapus

Une émission produite par Hélène Sauvignon, Betty Delichères et Gérard Zambon



lundi et mardi à 10h et 18h15

Rediffusions: Le samedi à 18h15, le dimanche à 20h

Au Coeur du Diocèse



« La Maison Diocésaine de Nîmes, un livre écrit

par Annie Cayet »

Betty Delichère rencontre l’auteure et Bernard Nourrit

une émission produite par Dominique Descombas et G. Zambon

jeudi à 10h et 18h15 et vendredi à 10h et 18h15

Rediffusions: Le samedi à 11h et le dimanche à 18h15